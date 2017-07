Motorola doet Moto Z2 Force uit de doeken

Door Mitchell Dragt zondag 30 juli 2017 09:37, bron: Motorola

Motorola heeft de Moto Z2 Force aangekondigd. Het is het tweede toestel in de Z2-reeks, waarvan alleen de normale Z2 nog moet verschijnen - de Z2 Play zagen we ook al eerder geïntroduceerd worden. De Z2 Force is, net als de voorganger, een extra degelijk toestel dat tegen allerlei misbruik moet kunnen.

De behuizing is gemaakt van 7000-serie aluminium, wat een sterkere, minder makkelijk te vervormen legering is op de bekende metaalsoort. Aan de voorkant is weer een 5,5-inch amoled-scherm te vinden met 1440 x 2560 pixels, waarop een garantie geleverd wordt dat hij niet kan breken. Dat geldt vier jaar na de aanschafdatum en alleen voor het scherm en de cameralens voorop. Krassen en andere normale schade vallen hier niet onder.

Aan de binnenzijde van die kast vinden we een Qualcomm Snapdragon 835, samen met 6 GB LPDDR4 en 128 GB opslag, die uit te breiden is met een micro SD-kaartje. Achterop zitten twee camera's verwerkt, waarvan we de opstelling eerder gezien hebben. Een module heeft een RGB-sensor en kan dus kleuren opnemen, terwijl de ander monochroom is en contrast toe moet voegen aan foto's. Een andere optie is om door de iets verschillende beeldhoek scherptediepte vast te leggen. Het geheel kan blijven draaien door een 2730 mAh grote accu, die ook snel opgeladen kan worden.

Zowel de prijs als de verwachte leverdatum ontbreken nog. De verwachting is dat dit later deze zomer bekend wordt.