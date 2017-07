AMD Radeon RX Vega op de foto

Door Koen Crijns zondag 30 juli 2017 03:00

AMD praat dit weekend de internationale tech-pers bij over de nieuwe Radeon RX Vega videokaarten die spoedig op de markt komen. Op korte termijn kunnen we je veel meer gaan vertellen over AMD's nieuwste GPU, op dit moment kunnen we je enkel nog foto's van twee Radeon RX Vega kaarten tonen. De kaart is op de eerste twee foto's is de speciale Limited Edition versie van RX Vega referentiekaart met metalen koeler. Op de derde foto zie je Raja Koduri, hoofd van het Radeon-team binnen AMD, met de speciale watergekoelde versie van RX Vega.

Hou Hardware.Info de komende tijd in de gaten voor meer informatie over AMD Radeon RX Vega.