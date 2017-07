ASUS B250-V7 is versterkt bord voor gaming internetcafés

Door Mitchell Dragt zondag 30 juli 2017 17:38, bron: ASUS

ASUS heeft een nieuw ATX-moederbord gelanceerd dat speciaal gericht is op zogenaamde gaming internetcafés, die in Azië geregeld te vinden zijn. Het bord is gebouwd rondom het B250-chipset en heeft dus ook een LGA1151-socket. Er zijn tevens een aantal aanpassingen doorgevoerd, die het bord meer bestendig maken tegen invloeden van buitenaf en bijvoorbeeld diefstal.

Zo zit er een coating op tegen vocht, zijn poorten extra dik beplaat met goud voor betere bestendigheid tegen corrosie, is het snelste PCIe 3.0 x16-slot verstevigd, zijn de DIMM-modules vast te schroeven en is ook de CPU moeilijker te stelen door een Torx-schroef.

Op de pcb zijn in totaal vier DIMM-sloten te vinden, alsmede 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 op x4 snelheid en 3x PCIe 3.0 x1. Opslag kan aangesloten worden op een van de zes SATA 6 Gb/s-poorten. Audio wordt verzorgd door de ALC887-chip van Realtek, terwijl de Gigabit Ethernet-chip, de I219V, van Intel afkomstig is. Op het I/O-paneel vinden we verder 4x USB 3.0 en 4x USB 2.0, waarvan alle acht Type-A zijn. Ook is er HDMI voor de geïntegreerde GPU.

De verwachting is dat dit bord dit kwartaal nog op de markt komt in Nederland.