Neurable onthult 'brein-controller' voor VR

Door Jonas Verhofsté dinsdag 1 augustus 2017 20:45, bron: UploadVR

Siggraph is volop aan de gang en een van de bedrijven daar aanwezig is de Bostonse startup Neurable. Zij toonden een HTC Vive met EEG (elektro-encefalografie) sensors in de hoofdband. Deze sensoren worden gecombineerd met eye-tracking van het Duitse SMI.

Een redacteur van UploadVR mocht deze uitrusting eens uitproberen en kwam tot spectaculaire resultaten. Als eerst was er een kleine trainingssessie, waarbij een aantal objecten voor hem zweefden. Elke keer als een van de objecten draaide moest hij het woord "grab" denken.

Daarna volgde een test: hij moest denken aan het object dat hij wou nemen en de pc zou dit moeten herkennen. Vijf opeenvolgende keren was dit succesvol, de zesde keer was hij naar eigen zeggen afgeleid. Wanneer hij zich opnieuw focuste was de herkenning weer feilloos. Overigens was voor deze test de eye-tracking uitgeschakeld.

In onderstaande video zie je de objecten een voor een oplichten. Onze hersenen registreren deze flitsen en aan de hand daarvan kunnen ze bepalen aan welk object je denkt. Neurable's implementatie bevat twee modes: een pure EEG-mode, welke bepaald welk object je wilt en het je rechtstreeks aanreikt of een hybride BCI (Brain-Computer Interface), waar de ogen als een soort van muis gebruikt worden en je hersengolven zeggen wanneer je 'klikt'.



Video via UploadVR