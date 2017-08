ASRock meldt dat Coffee Lake niet compatibel is met 200-series

Door Jonas Verhofsté woensdag 2 augustus 2017 20:37, bron: Twitter

Intel introduceerde de LGA1151 socket ongeveer twee jaar geleden, samen met de aankondiging van de 6700K en 6600K en bijhorende 100-series chipset. Anderhalf jaar later komt Intel met de 200-series chipset, in combinatie met de 7700K en 7600K. Beide processorreeksen zijn uitwisselbaar tussen beide chipsets.

Nu Coffee Lake in zicht komt lijkt het er op dat Intel in dat laatste verandering gaat brengen. ASRock meldt op Twitter dat Coffee Lake niet compatibel zal zijn met de 200-series chipset (en bijgevolg dus ook niet de 100-series). Volgens de huidige geruchten zal de 300-series chipset op een of andere manier aangepast worden, zodat de processors van de verschillende generaties niet uitwisselbaar zullen zijn.



De bewuste tweet