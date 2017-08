Ook Fractal Design gaat behuizingen uitbrengen met tempered glass

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 3 augustus 2017 12:02, bron: Fractal-Design

De laatste jaren hebben we een flinke verschuiving in de markt voor behuizingen gezien: de high-end modellen worden vaak voorzien van tempered glass zijpanelen. Een speler die nog opvallend afwezig was in dat opzicht was Fractal Design, maar ook de Zweedse fabrikant heeft inmiddels de Define C TG en de mini-versie daarvan aangekondigd.

Zoals de naam doet vermoeden is dat een speciale versie van de Define C, met ditmaal een glazen paneel. De reden dat juist dit model als eerste bij de tijd gebracht wordt, is vrij duidelijk: de Define C heeft geen 5,25" bays of kooien voor harde schijven, waardoor ze in deze compacte ATX-behuizing ook niet verborgen hoeven te worden. De Define Mini C TG is de kleinere uitvoering voor Micro ATX-moederborden.

Voor welke prijzen Fractal Design zijn nieuwe Define C TG en Define Mini C TG op de markt wil gaan brengen, is nog onduidelijk. Het ligt echter voor de hand dat ze wat duurder gaan worden dan de standaard en windowed uitvoeringen.

Fractal Design Define C TG

Fractal Design Define Mini C TG