Lenovo kondigt aan alle toekomstige telefoons met stock Android te leveren

Door Emile Witteman vrijdag 4 augustus 2017 15:40, bron: Gadgets 360

Lenovo heeft aangegeven dat het in de toekomst al zijn telefoons gaat voorzien van een nauwelijks aangepaste Android-versie. Vergelijkbaar met de toestellen van dochterbedrijf Motorola gaat het besturingssysteem, op een paar extra functies na, hetzelfde zijn als de standaardversie van Android.

Tegen Gadgets 360 vertelt Lenovo dat het in de afgelopen elf maanden heeft gekeken naar zijn eigen softwareaanbod en daarover contact heeft gehad met zijn klanten. Hieruit bleek dat gebruikers meer behoefte hadden aan een Android-versie zonder aanpassingen. Daarom heeft het bedrijf besloten om toekomstige telefoons zonder zijn Vibe Pure UI-skin te leveren. Het eerste toestel dat Lenovo met de standaardversie van Android 7.1.1 levert, is de K8 Note, die 9 augustus in India uitkomt.

Een andere reden voor het bedrijf om een standaardversie van Android te leveren, is dat het minder zwaar zou zijn. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de toestellen vlotter zijn in het gebruik. Helemaal standaard zal het besturingssysteem overigens niet zijn; Lenovo behoudt enkele kleine toevoegingen, zoals Dolby Atmos-technologie en TheaterMax, wat het beeld van de telefoon in een vr-omgeving kan tonen.

Alle telefoons in Lenovo's K-serie die in 2017 uitkomen of uitgekomen zijn, zullen in de toekomst voorzien worden van Android O. Welke andere toestellen die update krijgen, is niet bekend. Ook heeft het bedrijf niet duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren met de toestellen die nu nog Vibe Pure UI draaien.

Europese verkoop van de Lenovo K8 Note is vooralsnog niet aangekondigd. Het toestel beschikt over een IPS-scherm met een 5,5-inch formaat en een resolutie van 1920x1080 pixels. Verder is hij voorzien van een Mediatek MT6797 Helio X20-SoC, 4 GB ram en 64 GB aan opslagcapaciteit, wat met een MicroSD-kaartje uitgebreid kan worden. De verwachte vraagprijs is 16.990 Indiase roepie, wat omgerekend ongeveer 225 euro is.