Steam verwelkomt 1,5 miljoen nieuwe gebruikers per maand

Door Michiel Berkhout zaterdag 5 augustus 2017 18:35, bron: NextPowerUp

Steam, het gaming platform van Valve, wordt steeds dominanter in de wereld van PC gaming. Valve is doorgaans niet zo scheutig met informatie over de gebruikers van het platform, maar tijdens het Casual Connect evenement in Seattle heeft Tom Giardino van Valve enkele details uit de doeken gedaan.

Steam verwelkomt momenteel zo'n 1,5 miljoen nieuwe gebruikers per maand. Sinds januari 2016 zijn er daarnaast 27 miljoen gebruikers die hun eerste aankoop op het platform hebben gedaan. Per dag zijn er op het piekmoment gemiddeld 14 miljoen gebruikers actief. Ter vergelijking, twee jaar geleden lag dit aantal nog op 8,4 miljoen. Maandelijks zouden er zo'n 67 miljoen verschillende gebruikers inloggen.