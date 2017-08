Corsair One nu met NVMe en GTX 1080 Ti

Door Mitchell Dragt zondag 6 augustus 2017 16:05, bron: Corsair

Met de One heeft Corsair voor het eerst een kant-en-klaar systeem op de markt gebracht, dat deed het begin dit jaar. We kregen toen twee modellen die in Nederland leverbaar zouden zijn. Nu wordt het assortiment uitgebreid met drie nieuwe modellen, met als nieuwe feature onder andere NVMe-SSDs, 32 GB RAM en een model met een GTX 1080 Ti erin.

De twee al bestaande modellen blijven de basis voor het nieuwe drietal. In de aluminium behuizing zit een Z270-moederbord met een watergekoelde Intel Core i7-7700K en ook de videokaart wordt met vloeistof gekoeld. Het eerste model krijgt een GTX 1080, met 16 GB DDR4-2400, een 480 GB M.2 NVMe-SSD en een 2 TB harde schijf. Hieraan is een 400 watt 80 Plus Gold-voeding gekoppeld. Een stapje hoger staat hetzelfde systeem, maar dan met een GTX 1080 Ti en een grotere 500 watt voeding. Het topmodel, dat exclusief via Corsair verkrijgbaar zal zijn, krijgt tevens 32 GB DDR4-2400 en is verder identiek.

Voor de drie hanteert Corsair adviesprijzen van €2499, €2829 en €3039.