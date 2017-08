Samsung vernietigt maandelijks 3% van zijn smartphonebatterijen tijdens testen

Door Steven Swart maandag 7 augustus 2017 20:43, bron: Samsung

Afgelopen jaren hebben componenten van de stroomvoorziening van diverse mobiele apparaten roet in het eten gegooid. Of het nu gaat om gebruikte Chinese adapters of foutieve batterijen, allemaal bronnen van mogelijke incidenten. Een recent groot voorbeeld is de Galaxy Note 7 van Samsung. De batterijen waren te groot en niet altijd goed geconstrueerd, waardoor de telefoon in sommige gevallen kon ontbranden. Samsung heeft hierop een grote terugroepactie moeten organiseren, met bijhorende kosten tot gevolg.

De fabrikant heeft sindsdien zijn testprocedures op de schop gegooid en daarbij ook inzichtelijk gemaakt hoe het in zijn werk gaat. Alle batterijen worden op acht punten getest om problemen te voorkomen. Sommige test zijn zo belastend, dat Samsung daarbij batterijen vernielt. De fabrikant meldt dat hierbij 3% van de batterijen maandelijks wordt vernield. Gezien de aantallen die Samsung afzet, gaat het hier niet om een gering getal.