AMD bevestigd Ryzen's problemen met Linux

dinsdag 8 augustus 2017 18:27, bron: Phoronix

AMD heeft gisteren aan Phoronix bevestigd dat Ryzen problemen heeft met specifieke workloads in Linux. AMD heeft het probleem kunnen reproduceren en meldt dat andere op Unix-gebaseerde systemen ook vatbaar zijn voor de bug. Windows zou geen last van de bug hebben.

De segmentatiefouten ontstaan wanneer er meerdere parallelle compilatie-workloads naast elkaar draaien. Er moet wel gezegd zijn dat de gewone gebruiker deze hoeveelheid quasi nooit zal halen, tenzij je deze grens opzoekt door middel van scripts als ryzen-test/kill-ryzen. De auteur van Phoronix zegt zelf geen problemen te ondervinden bij andere workloads, zoals servertaken of wetenschappelijke berekeningen.

AMD meldt ook dat het probleem niet aanwezig is bij Epyc of ThreadRipper processors. De bug is ook niet moederbordspecifiek, in tegenstelling tot eerdere geruchten. Gebruikers die last hebben van deze bug kunnen contact opnemen met AMD's Customer Care.



De bewuste fout