'Daisy chainable' In Win Aurora fans eindelijk verkrijgbaar

Door Jonas Verhofsté woensdag 9 augustus 2017 21:27, bron: In Win

Het heeft een tijdje mogen duren, maar hier zijn ze dan eindelijk: In Wins Aurora casefans. Het bedrijf kondigde de fans voor het eerst aan op Computex 2016, maar sindsdien bleef het angstvallig stil rond deze ventilatoren. Ondanks de lange tijd tussen aankondiging en release, is In Win nog steeds de eerste fabrikant die fans uitbrengt met de Aurora's speciale features.

Deze casefans zijn daisy chainable, wat een mooie Engelse term is voor "in serie schakelbaar". De In Win Aurora's kunnen namelijk aan elkaar gehangen worden, maar blijven individueel aanstuurbaar. Dit vermindert het aantal kabels die naar het moederbord lopen, wat cable management ten goede komt.

De fans zijn voorzien van LED's, ook per fan instelbaar. De Aurora's moeten overigens niet rechtstreeks met elkaar verbonden worden, maar kunnen nog verbonden worden door middel van een speciale ledstrip. Ook deze strip kan dan aangestuurd worden door de software van de Aurora. Het brein achter deze aansturen is een speciale controller, die aangesloten wordt via USB.

De casefans zijn PWM-gestuurd, kunnen snelheden aan van 800 tot 1400 rpm en zijn voorzien van een sleeve bearing. Voorlopig De adviesprijs bedraagt 89 dollar, maar informatie over de beschikbaarheid in de Benelux is niet bekend.