Intel bouwt aan testvloot van meer dan honderd zelfrijdende auto's

Door Friso Weijers donderdag 10 augustus 2017 17:19, bron: Intel, Intel

Een dag nadat het de overname van Mobileye formeel heeft afgerond, maakt Intel bekend dat het een testvloot wil opbouwen van meer dan honderd volledig autonoom rijdende auto's. De eerste wagens moeten later dit jaar gaan rijden in Europa, de VS en Israël. Door de auto's in landen met diverse geografische omstandigheden en bewegwijzering in te zetten moet de ontwikkeling van de zelfrijdende voertuigen worden versneld.

Intel maakte afgelopen maart al bekend Mobileye te willen overnemen. Het Israëlische bedrijf, waarvan het hoofdkantoor formeel in Nederland was gevestigd, hield zich bezig met het ontwikkelen van technieken voor machine learning en computer vision, die van pas komen bij het ontwikkelen van zelfrijdende voertuigen. Die expertise voegt Intel nu samen met zijn bestaande Automated Driving Group-divisie, die onder leiding komt van Amnon Shashua, mede-oprichter van Mobileye.

Volgens Shashua moet de snelle uitrol van de voertuigen laten zien dat Intel zijn technologie snel kan uitrollen, en dat de techniek van beide bedrijven goed samengaat. De testvoertuigen zijn daarbij afkomstig van verschillende merken, wat moet aantonen dat hij op allerlei auto's kan worden ingezet. De zogenaamde level 4-zelfrijdende auto's zouden in bijna alle omstandigheden autonoom kunnen opereren.

Niet voor niets is Intel zo gretig bij de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's, waar het zijn consumentenprocessors juist minder prioriteit wil geven: de bedrijfstak groeit de komende jaren naar verwachting fors. Ook andere techbedrijven doen daarom graag mee in het segment voor (deels) autonome voertuigen. Sommige bedrijven zijn bezig aan de ontwikkeling van geheel eigen auto's, zoals Google-moederbedrijf Alphabet en naar verluidt Apple; andere bedrijven, waaronder Intel en Nvidia, willen hun technologie graag aan bestaande automakers verkopen.