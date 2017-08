Compacte Arctic Freezer 33 CPU-koeler opnieuw gelanceerd voor ThreadRipper

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 10 augustus 2017 21:19, bron: Arctic

De Arctic Freezer 33 kennen we vooral als een compact tower-model met een vriendelijk prijskaartje, maar de fabrikant heeft speciaal voor ThreadRipper de CPU-koeler opnieuw uitgebracht. Om die grotere processor te koelen, heeft men onder andere het contactoppervlak van de heatpipes langer gemaakt.

Aan het koelblok zelf en de ventilator lijken daarentegen geen technische veranderingen aangebracht te zijn. Wel heeft Arctic het geheel van een zwarte laag verf voorzien, met rode accenten op de ventilator. Voor wie niet van die kleurcombinatie houdt, komt er ook een uitvoering beschikbaar met witte accenten.

Koele lucht wordt verzorgd door een enkele 120mm-ventilator, die gebaseerd is op een FDB-lager en zijn werk doet op draaisnelheden van 200 tot 1.800 rpm. De maximum koelcapaciteit van het geheel ligt volgens de fabrikant op 320 watt, al worden TDP's tot 200 watt aangeraden.

De Arctic Freezer 33 TR is beschikbaar via de online winkel van het bedrijf, voor een prijs van 47,99 euro. In onze Prijsvergelijker zijn beide kleurcombinaties ook al opgedoken, al lijkt de adviesprijs vooralsnog niet aangehouden te worden.