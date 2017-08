Nieuwe achterzijde iPhone 8 veroorzaakt mogelijk vertraging

Door Steven Swart vrijdag 11 augustus 2017 08:25, bron: The Investor, NextPowerUp

In september wordt weer een nieuw evenement van Apple verwacht, waarbij de nieuwe iPhones onthuld zullen worden. Met name naar de luxere iPhone 8 wordt uitgekeken. Toch lijkt juist dit toestel roet in het eten te gooien.

Het duurt waarschijnlijk ongeveer een maand totdat Apple zijn nieuwe iPhone gaat tonen. Totaal lijkt de fabrikant voor komende maanden drie nieuwe modellen gereed te hebben. Het gaat hier om de iPhone 7s, 7s Plus en de 8. De eerste twee modellen krijgen nog een LCD-scherm en zullen naar verwachting identiek eruit zien als de huidige 7-generatie. Een 'vers' opgedoken foto ondersteunt dit.

Deze foto zou alle drie de modellen tonen

De iPhone 8 maakt als enige toestel de overstap naar OLED en moet dankzij extra functies een hogere positionering en prijskaartje rechtvaardigen. Ook zou Apple net als Samsung in de weer zijn om de vingerafdrukscanner in het scherm te verwerken. De nieuwe berichtgeving beweert dat iPhone 8 vertraging heeft opgelopen doordat de achterzijde nog niet definitief is goedgekeurd. Dit zou kunnen wijzen op een recente wijziging aan de achterzijde, doordat daar bijvoorbeeld de vingerafdrukscanner naartoe is verplaatst. Hiermee lijkt ook Apple de scanner nog niet in het scherm werkend te krijgen.

Wat waar is en hoe de toestellen er uiteindelijk uit zullen zien, zal alleen Apple weten. Voor nu is er een aardige impressie van wat men kan verwachten.