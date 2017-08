Winnaars HWI fotowedstrijd - Deel 1

Door Hardware.Info zaterdag 12 augustus 2017 10:00

Het zal je niet ontgaan zijn, Hardware.Info Magazine bestaat dit jaar 15 jaar en ter gelegenheid daarvan is de huidige editie een heus jubileumnummer! In het magazine organiseerden we een wedstrijd waarmee je voor maar liefst € 12.500 aan hardware kunt winnen. Mee doen was simpel: stuur een foto van Hardware.Info Magazine op jouw vakantiebestemming. Onze mailbox is letterlijk overspoeld met mooie foto's. Twee weken lang maken we iedere dag drie winnaars bekend. Ben je een van de winnaars? Dan nemen we binnen een paar dagen via e-mail contact met je op. Gefeliciteerd!

ASUS ROG Swift PG258Q gaming monitor

Uitgeroepen tot beste gaming monitor van 2017 bij de European Hardware Awards én trotse winnaar van een Hardware.Info Ultimate Award!

Gewonnen door: Erik Roelandse uit De Meern. Waar de foto precies genomen is weten we niet, maar Erik kan duidelijk geen genoeg krijgen van Hardware.Info Magazine, want hij leest het blad zelfs tijdens het jetskiën!

AMD Ryzen 1800X processor

AMD's razendsnelle 8-core CPU is gewonnen door Guido Kerkhove uit Utrecht. Hij ging op de foto met Hardware.Info Magazine in Tjechië, bij een prachtige rotsformatie bij Prachovské Skaly.

HyperX FPS-set met Cloud Stinger headset, Alloy FPS mechanisch toetsenbord, Pulsefire FPS muis en FURY S Pro muismat.

HyperX Cloud Stinger is de ideale headset voor gamers die op zoek zijn naar lichtgewicht comfort, superieure geluidskwaliteit en extra gemak. Met een gewicht van slechts 275 gram, is het comfortabel om je nek en de oordop van de headset draait in een hoek van 90 graden voor een betere pasvorm. Het Mechanische HyperX Alloy FPS Gamingtoetsenbord heeft een minimalistisch en compact design dat ideaal is voor FPS-gameplay. Professionele én hardcore gamers weten dat een betrouwbare en nauwkeurige muis hét verschil kan maken tussen winnen én verliezen. De HyperX Pulsefire FPS maakt gebruik van de bewezen Pixart 3310-sensor voor moeiteloos tracken zonder acceleratie, waardoor je op optimale nauwkeurigheid kunt vertrouwen én de gamecontrole houdt. De HyperX FURY S Pro Gaming-muismat beschikt over naadloos gestikte rafelbestendige randen die je een gelijkmatig oppervlak geven voor nauwkeurige muisbesturing.

Gewonnen door: Rolf Ramaker uit Hardenberg. Hij las Hardware.Info Magazine met een ongekend mooi uitzicht in Marina di Camerota in Zuid Italië.

Morgen maken we weer drie winnaars bekend!