Winnaars HWI fotowedstrijd - Deel 3

Het zal je niet ontgaan zijn, Hardware.Info Magazine bestaat dit jaar 15 jaar en ter gelegenheid daarvan is de huidige editie een heus jubileumnummer! In het magazine organiseerden we een wedstrijd waarmee je voor maar liefst € 12.500 aan hardware kunt winnen. Mee doen was simpel: stuur een foto van Hardware.Info Magazine op jouw vakantiebestemming. Onze mailbox is letterlijk overspoeld met mooie foto's. Twee weken lang maken we iedere dag drie winnaars bekend. Ben je een van de winnaars? Dan nemen we binnen een paar dagen via e-mail contact met je op. Gefeliciteerd!

D-Link Omna 180° netwerkcamera

Een bijzondere camera die dankzij 180-graden lens en D-Link’s dewarping technologie je in staat stelt om zo goed als alles te zien. Full HD, met ingebouwde microfoon én werkt in het donker.

Gewonnen door: Martijn Devolder uit Zwevezele. Hij nam Hardware.Info Magazine deze vakantie mee op grote hoogte in een heuse ballonvaart!

Medion Akoya S6219W laptop

Een mooie complete 15,6” laptop met Celeron N3060 CPU, 4GB geheugen, Full HD beeldscherm én SSD. Een prima laptop voor school of thuis!

Gewonnen door: Lodewijk de Boef uit Deventer. Hij maakte de foto samen met zijn zoon in Musee des Blindes in Saumur in Frankrijk.

QNAP TS-251A NAS

De TS-251A biedt de innovatieve USB QuickAccess poort waarmee u snel de eerste installatie van de NAS kunt voltooien en vervolgens rechtstreeks toegang heeft tot bestanden en gegevens opgeslagen op de NAS. Het ondersteunt ook twee extra manieren van transmissie: de Ethernet NAS modus en de iSCSI SAN blokgebaseerde modus. Door combinatie van USB QuickAccess, NAS en iSCSI-SAN in één apparaat, is de TS-251A een krachtige maar eenvoudig te gebruiken opslagoplossing ideaal voor back-up, synchronisatie, externe toegang en entertainment. Het helpt de productiviteit te verhogen en komt tegemoet aan de eisen van fotografen en audiovisuele enthousiastelingen wat betreft directe en snelle toegang tot bestanden. De TS-251A wordt aangedreven door een hoog presterende 14nm Intel Celeron N3060 dual-core 1,6GHz processor en ondersteunt het afspelen en transcoderen van 4K-video.

Gewonnen door: Pascal Etienne uit Papendrecht. Hij schreef er niet bij waar z'n foto gemaakt is, maar we hadden niet lang nodig om dat te raden. "NAS-apparaar hier! NAS-apparaat hier! Dankuwel!"

Morgen maken we weer drie winnaars bekend!