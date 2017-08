Ook ASUS stelt 4K 144 Hz G-Sync HDR-monitor uit naar 2018

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 11 augustus 2017 14:28, bron: AnandTech

Vorige week liet Acer al weten dat het dit jaar niet meer met zijn Predator X27 gaat komen, een bijzondere monitor die zowat het beste van alle werelden heeft: 4K op 144 Hz met G-Sync HDR. De oorzaak van de vertraging was niet bekend, maar ook ASUS heeft nu zijn ROG Swift PG27UQ met dezelfde specificaties naar 2018 uitgesteld.

Dat lijkt enigszins te bevestigen dat het probleem bij AU Optronics ligt, de fabrikant van het M270QAN02.2 AHVA-paneel dat zowel Acer als ASUS gaat gebruiken. De concurrentie in monitorenland hebben overigens vooralsnog geen modellen aangekondigd die hierop gebaseerd zijn.

Net als Acer wil ASUS geen reden geven voor de vertraging, maar zoals gezegd richten alle pijlen naar AU Optronics. Wellicht is de massaproductie (die in juli gestart zou moeten zijn) uitgesteld, door bijvoorbeeld problemen met yields of de local backlight dimming in 384 zones - dat natuurlijk nodig is voor de weergave van HDR. Dat zou betekenen dat we ook nog geen schermen hoeven te verwachten met AMD's FreeSync 2 HDR.