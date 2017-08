Bitfenix brengt tempered glass naar lager prijspunt met Nova TG-behuizing

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 11 augustus 2017 15:49, bron: Bitfenix

De Nova-behuizingen van Bitfenix zijn bedoeld voor het absolute budgetsegment, met prijzen van zo'n 30 euro. De fabrikant heeft die goedkope basis nu echter voorzien van tempered glass, en lijkt daarmee glazen zijpanelen naar een lager prijspunt te brengen.

Momenteel betaal je namelijk minimaal ruim 80 euro voor een dergelijke behuizing, maar de Nova TG kent een adviesprijs van 59 USD. De basis is zoals gezegd gekopieerd van de normale Nova-behuizingen, maar er zijn wel de nodige visuele aanpassingen gemaakt. Zo heeft het mesh aan de voorkant van de behuizing een afwijkend kleurtje gekregen: rood bij de zwarte uitvoering, en zwart bij het witte exemplaar. Ook is de 120mm-ventilator aan de achterkant voorzien van respectievelijk rode of witte leds.

Aan de rest is niets veranderd, wat betekent dat het zwarte interieur nog steeds plaats biedt aan een ATX-moederbord, videokaarten met een lengte tot 280 millimeter en CPU-koelers tot een hoogte van 160 mm. Opslag kan geplaatst worden in de drie 3,5" bays en drie 2,5" sloten. Plaats voor een 5,25" optische drive is tot slot ook niet vergeten.

De Bitfenix Nova TG kent een adviesprijs van 59 USD. Over de beschikbaarheid is nog niets bekendgemaakt.