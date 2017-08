[Pro] Windows 10 Pro voor workstations officieel bekendgemaakt

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 11 augustus 2017 19:03, bron: Microsoft

Al begin juni werd via een interne build van Windows 10 duidelijk dat Microsoft werkt aan een Pro-versie van het besturingssysteem dat specifiek gericht is op (professionele) workstations. Het bedrijf uit Redmond heeft 'Windows 10 Pro for Workstations' nu ook officieel aangekondigd, en geeft via zijn officiële blog al enkele features prijs.

Het idee van deze speciale Windows 10 Pro-versie is dat de prestaties en betrouwbaarheid van high-end PC's verbeterd wordt. Een goed voorbeeld daarvan is 'persistent memory', een feature die de computer in staat stelt om apps en data op non-volatile geheugenmodules te plaatsen. Dat is werkgeheugen dat zijn data vasthoudt, ook als je het systeem uitschakelt. Door applicaties of data direct op het werkgeheugen op te slaan, moeten de prestaties natuurlijk een flinke boost krijgen.

Een andere nieuwe feature is SMB Direct, wat systemen in staat stelt om netwerkadapters gebruiken met remote direct memory access (RDMA). Onder andere de latency moet hierdoor erg laag zijn, met bovendien een kleinere belasting van de CPU. Dit is vooral voor grote datasets via externe SMB-bestandsdeling een vooruitgang.

Verder is er ondersteuning toegevoegd voor een resilient file system (ReFS), waarmee systemen beter bestand zijn tegen datacorruptie en bijvoorbeeld overweg kunnen met grotere datavolumes. De manier waarop dit werkt is vergelijkbaar met de werkwijzen in cloud storage.

Tot slot is de hardware-ondersteuning uitgebreid voor 'Windows 10 Pro for Workstations': men kan nu gebruikmaken van maximaal vier server-grade Intel Xeon- of AMD Opteron-processors, waar de limiet vooralsnog op slechts twee CPU's ligt. Ook is het maximaal aanspreekbare geheugen verhoogd van 2 TB naar 6 TB.

Windows 10 Pro voor workstations zal ergens deze herfst beschikbaar komen, tegelijkertijd met de Windows 10 Fall Creators Update.