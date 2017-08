Razer komt met Base Station Chroma: headset-standaard met RGB-verlichting

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 11 augustus 2017 20:30, bron: Razer

In 2017 komen we RGB-verlichting praktisch overal tegen, wat de lachspieren van sommige lezers consequent lijkt aan te spannen. Razer doet met zijn Base Station Chroma nog een duit in dat zakje: dit nieuwe apparaat is bedoeld om een headset te ondersteunen, en zou natuurlijk niet compleet zijn zonder de RGB-leds.

Daarvoor is natuurlijk een USB-kabel nodig, en daar heeft Razer meteen gebruik van gemaakt om de headset-standaard dienst te laten doen als USB-hub. Er zijn namelijk drie USB 3.0-poorten te vinden aan de voorzijde van het Base Station. Het geheel is gemaakt van plastic en is aan de onderkant voorzien van anti-slip voetjes. Uiteraard is de RGB-verlichting in te stellen en te synchroniseren via de Razer Synapse-software.

Razer gaat zijn Base Station Chroma binnenkort beschikbaar stellen voor een prijs van 59,99 USD.