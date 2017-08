Thermaltake geeft ook nieuwe AiO CPU-koeler LED-behandeling

Door Steven Swart vrijdag 11 augustus 2017 21:44, bron: ThermalTake

Het is een waar festijn; steeds meer RGB LED-verlichting wordt in alle PC-componenten verwerkt. Ook Thermaltake gaat mee met de trend. Zo brengt het bedrijf nu een lijn van all-in-one CPU-vloeistofkoelers uit met geïntegreerde verlichting.

De nieuwe lijn gaat als Floe Riing RGB door het leven. De vloeistofkoeler is verkrijgbaar met radiatoren van 240, 280 en 360 mm. Voor de airflow worden er twee of drie Riing Plus RGB-fans gebruikt. Deze ventilatoren maken elk gebruik van 12 diodes die vrijwel elke kleur mogelijk moeten maken. De pompinstallatie is in het CPU-blok verwerkt en beschikt eveneens over RGB LED-verlichting. Volgens Thermaltake is het dan ook de eerste koelopstelling in zijn klasse met verlichting in de radiatorfans en CPU-blok.

De aansturing van het geheel gaat wederom via de Riing Plus RGB-software voor Windows. Er is zelfs een app beschikbaar voor Android en iOS, waarmee gebruikers de verlichting kunnen aansturen. Al de Intel-sockets sinds LGA 1366 worden ondersteund, waaronder LGA 2066. Voor AMD geldt min of meer hetzelfde: AM2/3(+) en AM4 worden ondersteund. Ook staan FM1 en FM2 op de compatibiliteitslijst.