LG: "Camera LG V30 krijgt grootste diafragma tot nu toe in een smartphone"

Door Michiel Berkhout zaterdag 12 augustus 2017 16:14, bron: NextPowerUp

Er gaan al een tijdje geruchten over de toekomstige high-end smartphone van LG; de V30. Tot op heden bleef het echter relatief stil omtrent de camera. Deze stilte is nu doorbroken, door de fabrikant zelf om precies te zijn. Zo heeft LG enkele details bekendgemaakt en claimt de fabrikant dat de V30 "het grootste diafragma en de meest heldere lens krijgt tot die nu toe in een smartphone zijn toegepast".

De primaire camera zou een f/1.6-diafragma krijgen, waarmee hij volgens LG 25% meer licht op kan vangen dan een f/1.8-diafragma, zoals onder meer in de camera van de LG G6 terug te vinden is. Ter vergelijking; Samsung maakt momenteel gebruik van een f/1.7-diafragma in zijn vlaggenschepen. Het is vooralsnog echter niet duidelijk welke camerasensor er in de LG V30 wordt toegepast. Wel claimt LG een uitzonderlijk heldere lens te gebruiken, al werden hier verder geen details over bekendgemaakt.



De primaire camera van de LG G6 heeft nog een f/1.8-diafragma.