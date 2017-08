[Pro] Adata lanceert twee industriële M.2-SSD's

Door Michiel Berkhout zaterdag 12 augustus 2017 22:03, bron: TechPowerUp

Adata heeft twee nieuwe M.2-SSD's gelanceerd; de IM2S3338 en de IM2S3334. Het gaat om twee modellen die bedoeld zijn voor industriële toepassingen. De IM2S3338 heeft het M.2 2280-formaat, terwijl de IM2S3334 met zijn M.2 2242-formaat een maatje kleiner is. Beide SSD's maken verbinding via de SATA 6 Gb/s-interface.

De IM2S3338 beschikt over 3D TLC-flashgeheugen en verschijnt in capaciteiten variërend van 128 GB tot 1 TB, waarbij de fabrikant lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 560 en 520 MB/s claimt. De IMS2S3334 verschijnt als variant met 3D MLC-flashgeheugen in capaciteiten variërend van 120 tot 512 GB, en als 3D TLC-variant in capaciteiten variërend van 128 tot 512 GB. Voor dit model claimt Adata leessnelheden tot 560 MB/s en en schrijfsnelheden tot 525 MB/s. Verder geeft de fabrikant aan dat de MLC-exemplaren zijn getest in temperaturen variërend van -40 tot 90 graden Celsius terwijl de TLC-modellen 0 tot 70 graden Celsius moeten kunnen trotseren.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.