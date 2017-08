Deze fabrikanten komen met referentiekaarten RX Vega

Door Mitchell Dragt maandag 14 augustus 2017 15:01, bron: ASUS, Gigabyte, HIS, MSI, PowerColor, Sapphire

Vandaag is AMDs nieuwe Vega-architectuur officieel gelanceerd voor consumenten. Zoals je al kon lezen in onze review komen in eerste instantie enkel de referentiekaarten verkrijgbaar, waarna custom kaarten pas later dit kwartaal zullen volgen. In dit artikel lichten we kort toe van welke fabrikanten je de verschillende modellen kunt verwachten. Hierbij zal hooguit hier en daar een logo van de fabrikant of een sticker erop geplakt zijn - verder lijken ze qua uiterlijk volledig op het referentieontwerp van AMD.

ASUS kondigde als eerste custom kaarten aan, maar die komen pas begin september. Wie nu dus een kaart wil scoren kan terecht bij ze voor drie verschillende RX Vega 64-kaarten. Het standaard luchtgekoelde model met de zwarte referentiekoeler komt te koop, naast de zilveren limited edition en de snellere watergekoelde versie. Ook Gigabyte, HIS, MSI, PowerColor, Sapphire en XFX komen met deze drie modellen. Gigabyte komt naast de drie RX Vega 64's ook met de Vega 56, die dezelfde zwarte referentiekoeler heeft als de standaard Vega 64. Het lijkt er vooralsnog dus op dat je alleen bij deze fabrikant terecht kunt voor de goedkoopste Vega-kaart.

De komende tijd zullen er maar weinig kaarten te koop zijn. Voor heel de Benelux zou er komende anderhalve week geheel geen voorraad komen, en voor heel Duitsland maar 800 stuks. Over anderhalve week zou er een nieuwe levering moeten komen. Voor het gemak nogmaals de specificaties en afbeeldingen van de videokaarten in de tabel hieronder.

Kaart Radeon RX Vega 56 Radeon RX Vega 64 Radeon RX Vega 64

Liquid Cooled GPU Vega 10 Vega 10 Vega 10 Compute units 56 64 64 Shader units 3584 4096 4096 Texture units 224 256 256 ROPs 64 64 64 GPU-klokfrequentie 1156 MHz 1247 MHz 1406 MHz GPU Boost-klokfrequentie 1471 MHz 1546 MHz 1677 MHz Maximale GPU-klokfrequentie 1590 MHz 1630 MHz 1750 MHz Geheugen 8 GB HBM2 8 GB HBM2 8 GB HBM2 Geheugen controller 2048-bit 2048-bit 2048-bit Geheugen klokfrequentie 800 MHz 945 MHz 945 MHz Geheugen bandbreedte 410 GB/s 484 GB/s 484 GB/s GPU power 165 W 220 W 265 W Board power 210 W 295 W 345 W Stroomaansluiting 8-pin + 6-pin 2x 8-pin 2x 8-pin



De standaard RX Vega 56/64.



De luchtgekoelde RX Vega 64 Limited Edition.



De watergekoelde RX Vega 64.