Synology lanceert budgetvriendelijke DiskStation DS418j 4-bay NAS

Door Luuk van Gestel dinsdag 15 augustus 2017 07:55, bron: Synology

Op Computex kwam hij al voorbij, de nieuwe Synology DiskStation DS418j. De nieuwste telg is een 'budgetvriendelijke' 4-bay NAS die is ontworpen voor de thuisgebruiker. De NAS wordt aangedreven door een RealTek RTD1293 64-bit dual-core processor op 1,4 GHz, heeft 1 GB DDR4 RAM en levert een (versleutelde) leessnelheid van 112 MB/s en een schrijfsnelheid van 87 MB/s onder een RAID 5 configuratie.

De DS418j is twee keer zo groot als zijn voorganger en ondersteunt een capaciteit van meer dan 40 TB per volume. De behuizing heeft front LED-indicatoren, waarbij de helderheid in vier stappen is aan te passen. De NAS verbruikt 21,22 watt tijdens toegang en 8,97 watt wanneer de harde schijf zich in slaapstand bevindt. De DS418j draait op DiskStation Manager (DSM). Het geheel wordt gekoeld door een ventilator en op de achterkant vinden we verder een LAN-poort en twee USB 3.0-poorten.

Op het moment van schrijven is de Synology DiskStation DS418j te vinden in onze prijsvergelijker voor een gemiddelde prijs van € 314.