Consumer Reports: 'Microsoft Surface-apparaten zijn het minst betrouwbaar'

Door Luuk van Gestel dinsdag 15 augustus 2017 10:53, bron: Reuters

De onafhankelijke Amerikaanse reviewer Consumer Reports heeft afgelopen week een rapport uitgebracht waarin het gebruikers geen Microsoft Surface-apparaat meer aanraadt. De non-profitorganisatie zei dat de verwijdering van de status 'aanbevolen' voor alle Surface-producten volgde na een onderzoek van 90.000 tablet- en laptopgebruikers. Hieruit bleek dat ongeveer 25 procent van de Surface-gebruikers problemen zou ondervinden na bijna twee jaar gebruik. Wie zich zorgen maakt over de betrouwbaarheid, kan volgens elektronica-editor van Consumer Reports, Jerry Beilinson, beter een ander merk kiezen.

Uit het onderzoek kwam naar boven dat de Surface-producten last hebben van onder meer touchscreenfouten, bevriezingsproblemen en systeemcrashes. Een aantal gebruikers zouden ook problemen hebben met het betrouwbaar opstarten van het apparaat.

In een verklaring naar persbureau Reuters geeft Microsoft aan dat de bevindingen niet in lijn liggen met de ervaringen van Surface-gebruikers. Ook niet met de hoeveelheid retour- en supportaanvragen - die in lijn zouden liggen met de rest van de markt.

Microsoft-volger Paul Thurrot zou een interne memo van het bedrijf in handen hebben gekregen, waarin het ingaat op het rapport van Consumer Reports. Daaruit blijkt dat de Surface Book en Pro 4 het vaakst zijn teruggebracht, meestal binnen 90 dagen. Voor de Surface Pro 4 geldt een maximumpercentage van 15 procent en voor de Surface Book is dat een maximum van meer dan 16 procent. Volgens Thurrot zouden deze cijfers een sterke invloed hebben gehad op de bevindingen van Consumer Reports.



Afbeelding via Thurrot.com

Microsoft meldt in de memo 'some quality issues' rond de release van de apparaten. Zo zouden gebruikers last hebben gehad van schermproblemen. Volgens Thurrot zou Microsoft zeer traag hebben gereageerd op deze meldingen, destijds. Volgens Panas Panay van Microsoft is er sindsdien veel gedaan om de problemen op te lossen, maar komt dit niet terug in de statistieken van Consumer Reports. Hij suggereert ook dat sommige incidenten - zoals touchscreenproblemen - kleine problemen zijn die eenvoudig zijn op te lossen, maar dat dit ook niet terugkomt in het rapport.

Van een bron binnen Microsoft zou Thurrot een nieuwe verklaring te weten zijn gekomen over de problemen met de Surface Book en Pro 4. Microsoft weet in eerste instantie de problemen aan Intels nieuwe Skylake-processors, maar volgens de bron waren het de drivers van Microsoft die uiteindelijk voor de problemen zorgde. Het bedrijf uit Redmond deed navraag bij Lenovo of zij ook problemen hadden met de processors, wat voor verwarring zorgde bij dat bedrijf. Hun Skylake-processors functioneerden namelijk prima. Als gevolg hiervan heeft Microsoft een aantal ontwerpen met kleine verbeteringen gelanceerd om de betrouwbaarheidscijfers op te krikken, zoals de Surface Laptop en Surface Pro. Nieuwere ontwerpen werden op de lange termijn geschoven.

Volgens Panay zou Microsoft binnenkort met zijn eigen gegevens naar buiten willen komen, hoogstwaarschijnlijk als reactie op het rapport van Consumer Reports.