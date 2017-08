MediaTek onder druk na prijsverlaging Qualcomm-chips

Door Ewout ter Hoeven vrijdag 18 augustus 2017 10:15

MediaTek heeft de laatste jaren flink terrein gewonnen op het gebied van low-end mobiele SoC's. Marktleider Qualcomm heeft nu echter de prijs van zijn nieuwe Snapdragon 450 verlaagt naar slechts 10,50 USD, wat MediaTek onder druk zet om mee te gaan.

MediaTek lanceert over twee weken zijn nieuwe Helio P23-chip, die het bedrijf van plan was om voor $15 per stuk te gaan verkopen. Door de prijsverlaging van Qualcomm zou de prijs nu verlaagt zijn naar 11 tot 12 dollar. MediaTek heeft hierbij ook nog eens het nadeel dat TSMC ruim 3500 dollar per wafer chips vraagt, terwijl Qualcomm aan Samsung slechts $2500 betaald.

Het is duidelijk dat er behoorlijke concurrentie heerst in het low- tot mid-range segment van de mobiele markt. Qualcomm heeft recent een aantal flink verbeterde chips uitgebracht, de Snapdragon 450, 630 en 660, waar MediaTek nu tegenop moet boksen.