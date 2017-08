Winnaars HWI fotowedstrijd - Deel 9

Door Hardware.Info zondag 20 augustus 2017 10:00

Het zal je niet ontgaan zijn, Hardware.Info Magazine bestaat dit jaar 15 jaar en ter gelegenheid daarvan is de huidige editie een heus jubileumnummer! In het magazine organiseerden we een wedstrijd waarmee je voor maar liefst € 12.500 aan hardware kunt winnen. Mee doen was simpel: stuur een foto van Hardware.Info Magazine op jouw vakantiebestemming. Onze mailbox is letterlijk overspoeld met mooie foto's. Twee weken lang maken we iedere dag drie winnaars bekend. Ben je een van de winnaars? Dan nemen we binnen een paar dagen via e-mail contact met je op. Gefeliciteerd!

Arctic Z2-3D monitor arm

Naast standard rotatie, swivel en tilt biedt de Z2-3D je de mogelijkheid om twee schermen in iedere denkbare richting te verplaatsen. Werken met twee schermen was nooit eerder zó efficiënt en productief.

Gewonnen door: Jan Baan uit Benschop. Hij maakte zijn foto tijdens z'n vakantie naar Markelo, op de grond van de stacaravan, tussen het speelgoed van de kids.

R-Go Tools ergonomische kit voor je laptop

Geef je notebook een ergonomische make-over met R-Go Riser laptopstandaard, HE Mouse verticale muis en R-Go Compact toetsenbord.

Gewonnen door: Bart Middeldorp uit Hoofddorp. Waar de foto exact genomen is weten we niet, maar dat het niet in Hoofddorp zélf is gebeurd lijkt duidelijk!

Cryorig A40 Ultimate waterkoeler + 2x QF120 silent fans

Cryorigs nieuwste en meest ultieme waterkoeler, met extra ventilator op de CPU om ook je moederbord koel te houden. Als klap op de vuurpijl ook nog twee QF120 super stille casefans.

Gewonnen door: Durk Okma uit Almere. Ook hier is ons niet bekend in waar de foto is gemaakt. Wij twijfelen nog tussen Tuinesië, Balkonia en Bad Meingarten.

Morgen maken we weer drie winnaars bekend!