Lenovo vraagt patent aan voor zelfhelend smartphonescherm

Door Emile Witteman vrijdag 18 augustus 2017 17:12, bron: United States Patend and Trademark Office

Lenovo heeft een patentaanvraag ingediend voor een smartphone waarbij beschadigingen aan het glas vanzelf gerepareerd kunnen worden. De techniek zou werken met een soort bindweefsel, dat zichzelf repareert wanneer er hitte op wordt toegepast.

De aanvraag toont meerdere manieren waarop de hitte toegepast kan worden. Zo wordt er een systeem getoond waarbij het scherm is voorzien van een extra laag, die warm kan worden. In deze situatie kan een gebruiker van het toestel een app openen, waar hij aangeeft waar de beschadiging zit. Vervolgens wordt het scherm op de aangetoonde regio verhit en verdwijnt de schade.

Een ander systeem dat wordt getoond, werkt door de telefoon in een soort docking station te zetten. In het docking station begint het scherm zichzelf te repareren. Ook wordt er een systeem getoond waarbij er geen extra laag in het scherm is gebouwd, maar de hitte wordt toegebracht met een extern apparaat dat op het scherm van het toestel gehouden moet worden. Dit apparaat is met een kabel aan de telefoon verbonden.

Of Lenovo ook daadwerkelijk aan een dergelijk systeem werkt, is onzeker. Het komt immers vaker voor dat een bedrijf een patent aanvraagt voor een techniek, maar deze techniek nooit daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast.