Slechte kwartaalcijfers voor Lenovo

Door Jonas Verhofsté vrijdag 18 augustus 2017 20:42, bron: Lenovo

Lenovo heeft vandaag zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt en in tegenstelling tot vorig kwartaal, toen het bedrijf omzetgroei had, doen ze het niet zo goed. Het eerste kwartaal noteert een nettoverlies van 61,2 miljoen euro. De oorzaak lijkt het verlies van zijn positie als marktleider in de PC-sector. De smartphonedivisie, waaronder het overgenomen Motorola, kon hier helaas niet voor een buffer zorgen.

Het aantal verscheepte PC's nam namelijk af met 6% ten opzichte van vorig jaar en bedraagt zo'n 12,4 miljoen stuks. Een grote boosdoener zijn de hoge inkoopkosten van componenten. Lenovo ziet hier echter geen beterschap in, al zal het tempo waarin de prijzen verhogen, wel afnemen.

Als reactie op deze cijfers ging ook Lenovo's aandeelwaarde met zo'n 4,6% achteruit. Lenovo kondigt ook aan dat het de komende vier jaar 1,2 miljard dollar gaat investeren in onderzoek naar kunstmatige intelligentie, Internet of Things en virtual reality.



De Lenovo Phab 2 Pro met Tango (review)