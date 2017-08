4K 120Hz monitor getest bij Blur Busters met 1080p 240Hz en 540p 480Hz modi

Door Ewout ter Hoeven vrijdag 18 augustus 2017 22:31, bron: Blur Busters

Afgelopen dinsdag berichtten we dat Blur Busters een 4K 120Hz-monitor binnen had gekregen met de mogelijkheid om op lagere resolutie 480 maal per seconde te verversen. In de afgelopen dagen heeft de website deze monitor verder aan de tand gevoeld en de eerste review van dit prototype gepubliceerd.

De monitor is afkomstig van ZisWorks en is momenteel al daadwerkelijk te pre-orderen. Het 28-inch TN-paneel heeft een resolutie van 3840x2160 en ververst standaard met 120Hz. De monitor moet met een tweetal DisplayPort kabels worden aangesloten om de 120Hz te halen op 4K-resolutie.

De website meldt dat ze tijdens testen daadwerkelijk het verschil tussen 240 en 480 hertz hebben kunnen zien. Hoewel de meerwaarde van nog hogere verversingssnelheden steeds minder wordt, biedt 480Hz nog steeds voordelen. Muisbewegingen en scrollen is vloeiender, terwijl ook de bewegingsonscherpte is afgenomen.

Via de site van ZisWorks zijn Engineering Samples te koop voor zo'n 650 dollar. Met het uitstel van de 4K 144Hz monitoren van Asus en Acer is het tot zo ver de enige optie om nog in 2017 een 4K-monitor met dusdanig hoge verversingssnelheid binnen te krijgen, hoewel het bedrijf nadrukkelijk aan geeft dat de monitoren niet voor thuisgebruik gecertificeerd zijn.