Dummy en brochure bevestigen details Samsung Galaxy Note 8

Door Michiel Berkhout zaterdag 19 augustus 2017 11:16, bron: NextPowerUp

Over een paar dagen, op 23 augustus om precies te zijn, kondigt Samsung de Galaxy Note 8 smartphone naar verluidt aan tijdens een evenement in New York. Er gaan al enige tijd geruchten over de specificaties van het desbetreffende toestel, maar inmiddels zijn het uiterlijk en de nodige details bevestigd aan de hand van een gelekte dummy en brochure van deze smartphone.

De Galaxy Note 8 krijgt een dual-camera-opstelling met twee f/1.7-camera's met ondersteuning voor 2x optische zoom en optische beeldstabilisatie (OIS). Verder wordt er gesproken over een 6,3-inc QHD+ Infinity Display, het gaat dus net als bij de Galaxy S8-varianten om een Super AMOLED-scherm met een langwerpige beeldverhouding. Ook biedt het apparaat ondersteuning voor de S Pen, is er een irisscanner aanwezig en kan het toestel draadloos worden opgeladen. Verder draagt hij een IP68-certificering voor water- en stofdichtheid. Tot slot worden er reeds twee kleuren bevestigd; 'Midnight Black' en 'Maple Gold'. Het ligt echter voor de hand dat het niet bij deze twee kleuren zal blijven.