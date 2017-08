Thermaltake introduceert View 71 Tempered Glass Edition

Door Michiel Berkhout zaterdag 19 augustus 2017 14:29, bron: Thermaltake

Tijdens Computex 2017, dat begin juni werd gehouden in Taiwan, gaf Thermaltake reeds een glimp vrij van een nieuwe behuizing; de View 71 Tempered Glass Edition. Deze naam is niet uit de lucht komen vallen, de voorkant, de bovenkant en beide zijkanten zijn namelijk voorzien van een doorzichtig paneel van gehard glas. Inmiddels is deze kast dan ook officieel door Thermaltake geïntroduceerd.

De View 71 Tempered Glass Edition meet 592 x 274 x 577 mm, weegt maar liefst 18,9 kg en biedt plaats aan een Mini-ITX, Micro-ATX, ATX of E-ATX moederbord. In het aanwezige HDD-rack is er ruimte voor vier 3,5- of 2,5-inch drives terwijl er achter de moederbord-tray plaats is voor nog eens drie 3,5- of zes 2,5-inch harde schijven of SSD's. De behuizing ondersteunt CPU-koelers tot een hoogte van 190 mm en videokaarten tot een lengte van 310 mm (met HDD-rack) of 410 mm (zonder HDD-rack).

Standaard is de kast voorzien van twee Riing 140 mm ventilatoren met blauwe ledverlichting, één aan de voorkant en één aan de achterzijde. Aan de voorkant kunnen nog twee extra 120 of 140 mm ventilatoren worden geplaatst. Ook bovenin is er plek voor drie 120 of 140 mm ventilatoren terwijl onderin de behuizing twee 120 mm exemplaren geplaatst kunnen worden. Qua frontaansluitingen zijn twee USB 3.0 en twee USB 2.0 voorhanden, ook 3,5 mm audio-jackaansluitingen ontbreken niet.

Het is tot op heden niet duidelijk wat de Thermaltake View 71 Tempered Glass Edition gaat kosten.