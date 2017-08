Canadese retailer publiceert prijzen Intel 8th Gen dekstopprocessoren

Door Ewout ter Hoeven zondag 20 augustus 2017 14:42, bron: PC Canada, VideoCardz

Morgen om 9 uur 's ochtends zal Intel haar achtste generatie Core-processoren aankondigen, maar vandaag zijn er bij een Canadese retailer al prijzen gelekt. De overklokbare processoren lijken duurder te worden, terwijl de rest ongeveer gelijk blijft.

De i7-8700K wordt bijna 5% duurder terwijl de prijs van de i5-8600K met bijna 8% stijgt. De i3-8350K wordt daarentegen 3.5% goedkoper terwijl de i3-8100 iets stijgt in prijs. De i7-8700 en i5-8400 blijven nagenoeg gelijk in prijs. De prijzen van een enkele retailer zeggen natuurlijk niet alles, maar het kan goed zijn dat de komende generatie de overklokbare i5's en i7's iets duurder worden.

Er is de laatste weken veel tumult over de nieuwe generatie processoren van Intel. De mobiele processoren zijn al in verscheidene laptops opgedoken, maar voor de desktop hebben we zowel qua processoren als moederborden nog niets langs zien komen.

