Xbox One X Project Scorpio Edition nu als pre-order

Door Ewout ter Hoeven zondag 20 augustus 2017 23:00, bron: Microsoft Store

Microsoft heeft een eigen versie van de Xbox One X uitgebracht, de Project Scorpio Edition. De high-end console heeft op de console en de controller een groene inscriptie met de tekst Project Scorpio en wordt geleverd met verticale stand. De console is via Microsoft verkrijgbaar in beperkte oplage.

Op dit moment kan de Xbox One X Project Scorpio Edition voor €499,99 als pre-order besteld worden in de Microsoft Store. Hij wordt dan op donderdag 7 november geleverd en kan indien gewenst kosteloos geretourneerd worden. Het bedrijf geeft aan dat er een beperkt aantal beschikbaar is en de Project Scorpio Edition daarna niet meer verkocht zal worden.

Pre-order hier: https://www.xbox.com/nl-NL/xbox-one-x#buy

Update: De console lijkt in Nederland bij Microsoft niet besteld te kunnen worden. Wel bieden Coolblue en Bol.com de Project Scorpio Edition aan.

Update 2: Met de volgende link zou je de console bij Microsoft moeten kunnen bestellen (het kan een paar keer proberen vereisen): https://www.microsoft.com/nl-nl/store/d/xbox-one-x/8ZJH508RNQL0/XKOG