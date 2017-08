Cherry MX-switches nu ook los verkrijgbaar via Duitse retailer

Door Michiel Berkhout maandag 21 augustus 2017 17:33, bron: hartware.de, reichelt.de

Hoewel de positie van de Cherry iets minder dominant is dan een aantal jaar geleden, zijn de MX-switches nog altijd het meestvoorkomende switchtype in mechanische toetsenborden. Hoewel ze bekend staat on hun duurzaamheid, kan het wel eens gebeuren dat er een switch sneuvelt. Dit is vooral vervelend als het net buiten de garantieperiode gebeurt en het toetsenbord verder nog uitstekend functioneert. Vervangende switches zijn echter lastig te vinden, een Duitse retailer brengt daar nu verandering in.

Het bedrijf Reichelt Elektronik gaat een groot aantal varianten nu ook los aanbieden, om precies te zijn MX Red, MX Blue, MX Brown, MX Black, MX Speed (Silver), MX Silent Red, MX Silent Black, MX Clear en MX Green. Overigens is enige handigheid wel vereist, aangezien de switches niet hot-swappable zijn zoals bij optische switches bijvoorbeeld het geval is. Om Cherry MX-switches te vervangen moet je het toetsenbord uit elkaar halen en een soldeerbout bij de hand hebben. De switches kosten €0,61 per stuk, ongeacht het exacte type. Het lijkt, zeker voor de veelvoorkomende varianten zoals MX Red, MX Blue en MX Brown, dan ook niet zo interessant om een volledig toetsenbord van een ander switchtype te voorzien. Een snel rekensommetje leert dat je voor een standaard full-size toetsenbord dan al €63,44 kwijt bent, waarmee je qua prijs in de buurt komt van een instapmodel toetsenbord met deze switches.