Acer komt met 2-in-1 convertible met GTX 1050

Door Steven Swart maandag 21 augustus 2017 20:45, bron: Digital Trends

Met de komst van de Intel-processoren van de achtste generatie, gaan natuurlijk ook nieuwe producten samen. De Acer Niro 5 Spin is er daar eentje van.

De Acer Niro 5 Spin is een nieuwe 2-in-1 convertible. Acer benadrukt dat de Niro ook voor gaming gebruikt kan worden, wat niet ondenkbaar is met een GTX 1050 uit de schappen van Nvidia. Het scherm is een 15,6-inch IPS-exemplaar met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Daarnaast vindt men ook een PCIe-SSD terug met een maximale capaciteit van 512 GB (afhankelijk van de uitvoering). De maximale hoeveelheid RAM bedraagt 16 GB.

De behuizing is voorzien van vier USB-poorten. Het gaat hier om een enkele USB 2.0-poort en drie USB 3.1-poorten (2x Type-A, 1x Type-C). Voor het aansluiten van een externe monitor is ook HDMI aanwezig. Ook het geluid stond hoog op de prioriteitenlijst van Acer. Men vindt namelijk een ingebouwde 2.1-oplossing terug. Het toetsenbord wordt verlicht en er is ook een vingerafdruksensor aanwezig.

De Niro 5 Spin van Acer komt vanaf oktober beschikbaar. De prijzen beginnen bij 1000 USD.