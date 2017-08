Gamescom: Linksys kondigt WRT32X gamingrouter officieel aan [update screenshots]

Door Luuk van Gestel dinsdag 22 augustus 2017 13:55, bron: Linksys

Tijdens CES kondigde liet Linksys de WRT32X gamingrouter al zien, maar vandaag heeft het bedrijf op de Gamescom-beurs de nieuwe router officieel aangekondigd. Zoals zijn naam al doet vermoeden stamt het apparaat af van de welbekende WRT54G-reeks. Voor de nieuwe router heeft de fabrikant echter samengewerkt met Killer. In oktober zal de WRT32X op de markt komen.

De WRT32X heeft de Killer Prioritization Engine ingebouwd, die het netwerkverkeer optimaliseert om wachttijden en vertragingen te minimaliseren. Games, audio en video zouden zo 'vloeiender' moeten verlopen, aldus de fabrikant. De KPE werkt samen met computers met Killer-technologie om belangrijk game- en videoverkeer in het netwerk voorrang te geven op alle andere apparaten in huis. De Killer-hardware op de pc laat aan het begin van een game aan de router weten dat gamingpakketten een speciale behandeling en hoge prioriteit moeten krijgen. Als het netwerk drukbezet is door andere gebruikers, houdt de WRT32X de gameplay snel en soepel door het Killer-gameverkeer voorrang te geven op al het andere dataverkeer in het thuisnetwerk. Omgekeerd communiceert de pc ook met de router wanneer er een minder belangrijke activiteit plaatsvindt (zoals een download). Dan zorgt de router ervoor dat de download niet van invloed is op de internetervaring van andere gebruikers in huis. Gebruikers kunnen zelf de prioriteit regelen in het Killer Control Center.

De firmware en gebruikersinterface is op de schop gegaan. Die is speciaal voor de WRT32X ontwikkeld en is op geen enkele andere router te vinden, volgens Linksys. De grafische gebruikersinterface (GUI) biedt gamers toegang tot belangrijke netwerkinstellingen en statistieken over het internetgebruik. De nieuwe interface heeft ook een uniform ontwerp op desktops, tablets en mobiele apparaten. Bij het koppelen van de WRT32X zien gebruikers op een pc met Killer-technologie nu ook een tabblad Router in de Control Center-app. Dit geeft eenvoudiger toegang tot de KPE-instellingen op de router tijdens het gamen zonder de GUI van de router te openen.

Specificaties

WiFi-technologie: AC3200 MU-MIMO

Netwerkstandaarden: 802.11a/g, 802.11n, 802.11ac

WiFi-snelheid: AC3200 (N600 + AC2600)

WiFi-banden: 2,4 en 5 GHz (gelijktijdige dual-band)

DFS-gecertificeerd voor gebruik in het vrije DFS-kanaalbereik

5-poorts Gigabit Ethernet-poorten van professionele kwaliteit: één Gigabit WAN-poort, vier Gigabit LAN-poorten

Overige: één USB 3.0-poort, één eSATA/USB 2.0-combipoort, voeding

Antennes: vier externe, verwijderbare dual-band antennes

Processor: 1,8 GHz dual-core

Geheugen: 512 MB DDR3 RAM / 256 MB flash

Draadloze versleuteling: WPA2 Personal

VPN-ondersteuning: PPTP IPSec‐doorvoer

Ondersteunde bestandssystemen voor opslag: FAT, NTFS en HFS+

Installatie via de browser en aangepaste grafische gebruikersinterface

Open-source-ready voor OpenWrt

De Linksys WRT32X is vanaf begin september te reserveren voor de adviesprijs van € 329,99. In oktober zal de router geleverd worden.