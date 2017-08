Arctic kondigt Freezer 33 Penta CPU-koeler aan

Door Michiel Berkhout woensdag 23 augustus 2017 21:05, bron: Arctic, TechPowerUp

Arctic heeft, in samenwerking met het Duitse e-Sports team Penta, een nieuwe variant op de Freezer 33 CPU-koeler aangekondigd. De koeler draagt de naam Freezer 33 Penta en volgens de fabrikant moet hij zich niet alleen onderscheiden door zijn uiterlijk, met een 'titanium zwarte' heatsink en zwart met oranje ventilator, maar ook door zijn koelvermogen. Zo claimt Arctic een maximale koelcapaciteit van 320 watt, al wordt het gebruik van een processor met een TDP van 150 watt of lager aangeraden.

De Freezer 33 Penta beschikt over 49 aluminium koelvinnen met een dikte van 0,5 mm. Hier lopen vier koperen heatpipes met een dikte van 6 mm doorheen, die direct in contact staan met de processor. De koeler meet 150 x 124 x 86 mm inclusief ventilator. Dit betreft een 120 mm exemplaar met een draaisnelheid tot 1350 RPM. Het gaat om een PWM-ventilator die semi-passief zijn werk doet, zo gaat hij pas draaien wanneer het moederbord doorgeeft dat hij op minimaal 40% van zijn snelheid moet werken. Concreet houdt dit in dat hij bij lichte belasting passief zijn werk doet, terwijl het bij zwaardere taken een actieve koeler wordt.

De Arctic Freezer 33 Penta is geschikt voor Intel LGA 1150, 1151, 1155 en 1156. Ook worden LGA 2066 en 2011(-3) ondersteund bij gebruik van 80 x 80 mm spacing. Wat AMD betreft wordt alleen socket AM4 ondersteund, hij is dus niet geschikt voor AM3(+) of de nieuwe Threadripper processors. De koeler is per direct beschikbaar tegen een adviesprijs van €45,99, al is hij via de prijsvergelijker al voor aanzienlijk lagere prijzen te vinden.