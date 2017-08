Door Advertorial woensdag 30 augustus 2017 09:00, bron: SanDisk

De vakantie is weer voorbij. Tijd om weer naar werk, school of studie te gaan. Op je vakantie heb je vast herinnering vastgelegd met je mobiel, want die heb je immers altijd bij de hand. Niets is leuker om een paar maanden na een mooie reis nog eens rustig te kijken en de herinneringen op te halen.

Helaas gaat dat vaak mis. Je telefoon is stuk gegaan of je hebt per ongeluk de verkeerde foto’s gewist om wat ruimte te winnen. Dat laatste is niet zo gek. Telefoons kunnen immers prima foto’s maken. Maar helaas besparen fabrikanten vaak op de opslagcapaciteit, waardoor er nauwelijks ruimte is voor je prachtige foto’s. Als je dan je telefoon wil blijven gebruiken, moet je foto’s wissen.



De SanDisk Ultra Dual USB-Drive 3.0.

SanDisk biedt een pasklare oplossing voor dit probleem. De superslimme SanDisk Ultra Dual USB-Drive 3.0, heeft twee aansluitingen: Micro-USB en eentje in het standaardformaat. Dat betekent dat je hem eenvoudig op je telefoon kunt aansluiten en je foto’s naar de stick kunt verplaatsen. Vervolgens kun je hem net zo makkelijk op iedere computer aansluiten en de bestanden overzetten.

De SanDisk is geschikt voor de meeste Android-apparaten met micro-USB en is beschikbaar in capaciteit van 16 tot maar liefst 256 GB. Via de supergebruiksvriendelijke SanDisk Memory Zone-app kun je eenvoudig je bestanden op je apparaat en de stick beheren.

We mogen van SanDisk in totaal drie van deze handige sticks met een capaciteit van 32 GB weggeven.

Wil jij er één winnen?

Wij willen graag horen hoeveel foto’s je op je vorige vakantie hebt gemaakt en waarom juist jij deze handige stick zou willen winnen. Op deze actie zijn de standaard actievoorwaarden van Hardware.Info van toepassing. Stuur je mail met het antwoord op onze vraag naar prijsvraag@hardware.info met als onderwerp van je mail: Ik wil een SanDisk Ultra Dual USB-Drive 3.0.

Voor deze actie gelden de standaard voorwaarden voor Hardware.Info acties. Die kan je hier teruglezen.