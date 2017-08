Nikon lanceert high-end D850 DSLR: 46 megapixel, 9 fps, BSI-sensor en 4k-video

Door Ewout ter Hoeven zondag 27 augustus 2017 11:06, bron: Nikon

Anderhalve week geleden schreven we over de gelekte specificaties van Nikon's nieuwe full-frame vlaggenschip, de D850. De nieuwe spiegelreflex is de langverwachte opvolger van de D810 en de eerste grote upgrade van de high-end lijn sinds de D800 uit begin 2012. De camera moet zich onderscheiden met een hoge-resolutie BSI-sensor, zeer snel autofocus-systeem en 4k-video waarbij de gehele sensor wordt gebruikt.

De D850 is een grotere upgrade dan de meesten hadden verwacht. De sensor is compleet nieuw en de eerste BSI-sensor die Nikon in een full-frame camera gebruikt en heeft een resolutie van 45,7 megapixel. Nikon gebruikt de Expeed 5-processor die ook in de high-end D5 en D500 te vinden is. Er kan continue met 7 beelden per seconden op volledige resolutie geschoten worden, met de batterijgrip aangesloten is dit zelfs 9.

Nikon gebruikt hetzelfde autofocussysteem als bij de professionele D5, een systeem met 153 AF-punten, waarvan 99 kruisgevoelig. Het is opvallend dat het bedrijf deze lijn zo'n upgrade geeft in burstsnelheid en autofocus. Hoewel de D5 door zijn lagere resolutie en nog hogere burst-snelheid soms beter is, kan de D850 ook echt als een sportcamera gezien worden.

Verder is er een 3,2-inch kantelbaar touchscreen met opvallend hoge resolutie van 1024 bij 768 pixels (2,3 miljoen sub-pixels), is er een zeer grote 0.75x viewfinder aanwezig en zijn alle knoppen verlicht. Foto's worden opgeslagen op snelle SD UHS-II of XQD kaartjes en gebruikers moeten 1840 foto's op een batterij kunnen halen, waarbij met de grip dat verdriedubbeld en over de 5000 heen gaat. Er is ook een time-lapse modus aanwezig, waarbij tot 4K in de camera gerenderd kan worden en foto's tot 8K genomen kunnen worden.

Er is de mogelijkheid om 4K-video op te nemen met 24, 25 en 30 fps. De volledige breedte van de sensor wordt gebruikt, waarbij de resolutie die uitgelezen wordt met 8K meer dan 4x zo hoog is. Dit moet niet alleen zeer scherpe 4k-video zonder artefacten en aliasing opleveren, maar omdat de volledige sensor wordt gebruikt is er ook geen cropfactor.

Ook is de camera uitgerust met SnapBrigde, Nikon's techniek om foto's draadloos over te zetten. De camera blijft verbonden met Bluetooth 4.1 low-energy en gebruikt vervolgens wifi om de foto's naar de smartphone te sturen. Opvallend hierbij is het zeer oude wifi-protocol, 802.11g. Deze standaard komt 2003 en is ongeveer een factor 10 langzamer dan het recente 802.11ac, wat ook al weer meer dan 4 jaar in apparaten terug is te vinden. De vraag is of de grote 45,7 megapixel foto's op een fatsoenlijke snelheid overgezet kunnen worden.

Nikon heeft op hun 100-jarig bestaan in ieder geval op papier een zeer sterk vlaggenschip neergezet. Het lijkt erop dat alle moderne technieken in de D850 zijn gegaan, zonder dingen te reserveren voor hoger geplaatste modellen. De Nikon D850 moet vanaf donderdag 7 september verkrijgbaar zijn voor € 3.799. Tevens zijn er diverse bundels met meegeleverde objectieven.

Price MSRP $3299 Body type Body type Mid-size SLR Body material Magnesium alloy Sensor Max resolution 8256 x 5504 Image ratio w:h 1:1, 5:4, 3:2, 16:9 Effective pixels 46 megapixels Sensor photo detectors 47 megapixels Sensor size Full frame (35.9 x 23.9 mm) Sensor type BSI-CMOS Processor Expeed 5 Color space sRGB, Adobe RGB Color filter array Primary color filter Image ISO Auto, 64-25600 (expands to 32-102400) Boosted ISO (minimum) 32 Boosted ISO (maximum) 102400 White balance presets 14 Custom white balance Yes (6 slots) Image stabilization No Uncompressed format RAW + TIFF JPEG quality levels Fine, normal, basic File format JPEG (Exif v2.3)

TIFF (RGB)

Raw (Nikon NEF, 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed) Optics & Focus Autofocus Contrast Detect (sensor)

Phase Detect

Multi-area

Center

Selective single-point

Tracking

Single

Continuous

Touch

Face Detection

Live View Autofocus assist lamp No Manual focus Yes Number of focus points 151 Lens mount Nikon F Focal length multiplier 1 × Screen / viewfinder Articulated LCD Tilting Screen size 3.2 ″ Screen dots 2,359,000 Touch screen Yes Screen type TFT LCD Live view Yes Viewfinder type Optical (pentaprism) Viewfinder coverage 100 % Viewfinder magnification 0.75 × Photography features Minimum shutter speed 30 sec Maximum shutter speed 1/8000 sec Exposure modes Program

Aperture priority

Shutter priority

Manual Built-in flash No External flash Yes (via hot shoe or flash sync port) Flash modes Front-curtain sync (normal), Rear-curtain sync, Red-eye reduction, Red-eye reduction with slow sync, Slow sync Flash X sync speed 1/250 sec Drive modes Single-frame

Self-timer

Quiet shutter

Quiet continuous

Mirror-up

Continuous low

Continuous high Continuous drive 9.0 fps Self-timer Yes (2, 5, 10, 20 secs) Metering modes Multi

Center-weighted

Highlight-weighted

Spot Exposure compensation ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) AE Bracketing ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) WB Bracketing Yes (2-9 exposures in 1, 2, or 3EV increments) Videography features Format MPEG-4 Modes 3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM

3840 x 2160 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM

3840 x 2160 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM

1920 x 1080 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM

1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM

1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM

1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM

1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM

1920 x 1080 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM

1280 x 720 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM

1280 x 720 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM Microphone Stereo Speaker Mono Storage Storage types SD/SDHC/SDXC (UHS-II supported) + XQD Connectivity USB USB 3.0 (5 GBit/sec) HDMI Yes (mini HDMI) Microphone port Yes Headphone port Yes Wireless Built-In Wireless notes 802.11b/g + NFC + Bluetooth 4.1 LE Remote control Yes (wired, wireless, smartphone) Physical Environmentally sealed Yes Battery Battery Pack Battery description EN-EL15a lithium-ion battery & charger Battery Life (CIPA) 1840 Weight (inc. batteries) 1005 g (2.22 lb / 35.45 oz ) Dimensions 146 x 124 x 79 mm (5.75 x 4.88 x 3.11 ″ ) Other features Orientation sensor Yes Timelapse recording Yes (4K or 8K movies) GPS None

Tabel: DPReview