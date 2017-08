'Xiaomi Mi Mix 2 verschijnt op 12 september'

Door Michiel Berkhout zaterdag 26 augustus 2017 10:57, bron: NextPowerUp

Eind vorig jaar kwam Xiaomi met de Mi Mix, een vrijwel bezelloze smartphone met een uitzonderlijke hoge screen-to-body ratio. Naar verluidt werkt de Chinese grootmacht nu aan een opvolger in de vorm van de Mi Mix 2. Volgens recente berichten wordt dit toestel op 12 september officieel uit de doeken gedaan.

De desbetreffende smartphone heeft inmiddels een 3C-certificering ontvangen, waarmee ook de codenaam Chiron is verschenen. Tevens is er een foto opgedoken waarvan beweerd wordt dat het om de achterzijde van de Mi Mix 2 gaat. Hierop zien we twee donkere plekken, dit zou kunnen wijzen op een dual-camera-opstelling of een enkele camera met hieronder een vingerafdruklezer. Wij gokken op de eerste optie, aangezien er eerder al geruchten gingen dat de vingerafdruklezer in het scherm wordt gepositioneerd.