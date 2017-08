Render Xperia XZ1 Compact is roze

Door Steven Swart maandag 28 augustus 2017 08:25, bron: XDA

De nieuwe Xperia-vlaggenschepen van Sony zullen binnen de XZ1-lijn vallen. Binnen deze nieuwe lijn van smartphones zal ook een XZ1 Compact verschijnen. Het toestel komt beschikbaar in de kleuren zwart, zilver blauw en roze. Van deze laatste variant zijn nu renders opgedoken.

De nieuwe XZ1 Compact van Sony wordt een nieuwe Android-smartphone met naar alle waarschijnlijkheid een Snapdragon 835 van Qualcomm. De geruchten vermeldden een 5,2-inch 1080P-scherm voor de volwaardige XZ1, wat betekent dat de XZ1 Compact onder de 5-inch grens lijkt uit te komen. Het kleinere 4,6-inch wordt vaak genoemd in combinatie met een lagere resolutie van 1280 x 720 pixels.

In tegenstelling tot veel andere fabrikanten, behoudt Sony nog relatief grote bezels aan de voorzijde van het toestel. Aan de zijkant vindt men de volumeknoppen en een powerknop. In de laatstgenoemde knop is ook een vingerafdrukscanner ingebouwd. De LED-flitsers zijn bovendien horizontaal naast de 19-megapixel cameramodule geplaatst. Hoogstwaarschijnlijk heeft Sony zijn nieuwe toestellen voor IFA op de planning staan, wat betekent dat het slechts dagen tellen is.