Intel annuleert coprocessor-variant van Xeon Phi 7200

Door Ewout ter Hoeven zondag 27 augustus 2017 23:23

Intel probeert al een aantal jaar in de lucratieve machine learning-markt door te breken. Een van de producten die het bedrijf hiervoor uitbrengt is de Xeon Phi, een reeks producten met een groot aantal x86-rekenkernen. Deze processoren moeten met relatief kleine en energiezuinige x86-cores en veel bandbreedte concurreren met de GPU's van Nvidia.

De Xeon Phi 7200-serie kwam oorspronkelijk in twee varianten: Een hostprocessor en een coprocessor. De eerste was bootable en kon een besturingssysteem draaien, terwijl de tweede ingezet werd als een accelerator. Deze variant was altijd al minder populair vanwege de lagere bandbreedte en het vereisen van een aparte co-processor.

Intel heeft nu laten weten dat de coprocessor-variant per direct niet meer geleverd en ondersteund wordt. Slechts een zeer select groepje bedrijven had de accelerator in gebruik, hij was nog niet in massa verkoop. Binnenkort komt Intel met de volgende generatie Xeon Phi, Knights Mill en dus een nieuwe poging om de deep learning-markt te doorboren.

