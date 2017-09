Door Advertorial donderdag 31 augustus 2017 09:00, bron: Lenovo

Inleiding

Het nieuwe schooljaar gaat bijna beginnen. Nog even in de hangmat genieten en dan mag je weer aan de slag. Het wordt hard werken en dat gaat alleen maar goed als je de juiste spullen hebt, zoals de perfecte laptop. Deze vijf slimme tips helpen je op weg bij het maken van de perfecte keuze.

SSD betekent topsnelheid

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag als je je laptop aanzet. Misschien zeggen we nu wat raars: je processor is niet het allerbelangrijkste onderdeel voor een snelle start. Dat is namelijk een SSD. Die is veel sneller dan een harde schijf en zorgt ervoor dat je snel met al je programma’s, games én natuurlijk internet kunt werken. Ben je een echte dataveelvraat en heb je superveel video’s, foto’s en andere bestanden op je laptop staan, kies dan voor een laptop met een SSD én een harde schijf. Die laatste kun je gebruiken voor al je bestanden, de SSD voor alles wat snelheid vereist, zoals Windows en je software. Dit is de reden dat Lenovo een focus heeft op SSD en vrijwel alle laptops standaard uitrust met een SSD.

Het beste scherm is essentieel

Voor school moet je natuurlijk niet alleen huiswerk maken, maar ook presentaties geven of gewoon je werk laten zien. Een goed scherm is dus essentieel om flitsende presentaties te maken, foto’s te selecteren en te bewerken of filmpjes te maken. Helaas hebben veel laptops in de winkel een superslecht scherm: dof, met fletse kleuren en te weinig helderheid om er buiten op te werken. Het verschil tussen een TN-scherm en een IPS-scherm is heel eenvoudig te zien. Klap het scherm wat verder naar beneden dan je gewoonlijk doet, of zak gewoon eens lekker onderuit achter de laptop. Vallen de kleuren weg en wordt het beeld grijzig, dan heb je een laptop met een prutscherm te pakken. Blijven de kleuren goed, dan heb je een laptop met IPS-scherm: dat is wat je voor studie en school moet hebben. Slimme tip: een mat scherm is een stuk fijner met de TL-balken van school boven je hoofd dan een exemplaar dat glimt. Lenovo is dé specialist als het gaat om IPS-schermen. Voor schoolgebruik adviseren we dus een laptop met IPS-scherm.

Uithoudingsvermogen

Op school en op de universiteit maak je lange dagen. Om negen uur beginnen de lessen, en als je pech hebt krijg je ook nog een avondcollege. Kortom, je mobiele maatje moet net zo lang doorgaan als jijzelf. Let dus op de werktijd op de accu van je laptop. Hoe langer een laptop meegaat op een accu, hoe beter. Lenovo heeft laptops die meer dan 12 uur meegaan op een acculading en dat betekent dat je rustig je lader thuis kunt laten. Dat scheelt weer een baksteentje in je toch al zware studietas. Let wel op: fabrikanten overdrijven een beetje als ze het over de werktijd op de accu hebben. Neem dat altijd met een korreltje zout. De verhoudingen tussen de verschillende uitvoeringen kloppen overigens wel altijd redelijk. Op die basis kun je dus ook je keuze bepalen. Lenovo heeft heel veel ervaring met het maken van laptops voor de veeleisende professionele markt. Daar heb je als scholier of student ook profijt van: dankzij deze ervaring bieden de laptops van Lenovo de beste werktijd op de accu.

Perfect Fit

Net als dat je in de kledingwinkel urenlang bezig kunt zijn met het vinden van de perfecte broek, geldt dat ook voor laptops. Je hebt ze in tal van formaten. Voor school zouden we je minimaal 13 inch adviseren. Dan is het scherm groot genoeg om er probleemloos lang achter te zitten, zowel in de school- of collegebanken, als ’s avonds thuis op de bank om je huiswerk te maken. Heb je geen tv op je kamer of wil je gamen, dan adviseren we je om een wat groter scherm aan te schaffen. Een laptop met een 15,6 inch scherm biedt net wat meer entertainment. Ideaal voor Netflixen of een spelletje. Groter kan ook, je hebt laptops zelfs met een 17,3 inch scherm, maar die zijn naar onze mening te groot om iedere dag mee te nemen. Lenovo heeft een ruim programma van laptops in verschillende schermformaten, maar ook zijn de laptops van dit merk superslank. Ze glijden zo je tas in.

Bikkelhard zijn

Een laptop kopen doe je niet ieder jaar. Je koopt hem om meerdere jaren veel plezier van te hebben, het is per slot van rekening een hele investering die bij voorkeur je hele studietijd mee kan gaan. Om die reden moet je je niet direct door iedere mooie aanbieding laten verleiden. De folders staan boordevol met allerlei goedkope modellen, maar een lage prijs kan betekenen dat je naar huis gaat met een laptop met té magere specificaties. Zoals het spreekwoord luidt: als het te mooi is om waar te zijn… Daarom moet je bikkelhard zijn voor jezelf en té goedkope laptops laten liggen. Veel te weinig opslag of een processor die eigenlijk voor een tablet bedoeld is, maar voor een laptop veel te langzaam is. Je koopt dan een apparaat dat je studieprestaties niet bij kan houden.

Als je deze tips opvolgt, weet je zeker dat je de ergste winkeldochters sowieso vermijdt. Maar, meer is natuurlijk beter! Een van de belangrijke voordelen van de laptops van Lenovo is dat ze naast geweldige prestaties en alleen de noodzakelijke software wordt meegeleverd. Je krijgt dus geen onzinsoftware meegeleverd die je niet nodig hebt. De extra’s die je wel wilt, kan je zelf installeren via de Lenovo App Explorer.





Boodschappenlijstje