MediaTek brengt Helio P23 en P30 voor smartphones in het middensegment

Door Michiel Berkhout maandag 28 augustus 2017 17:33, bron: semiaccurate

Het Chinese MediaTek komt met twee nieuwe mobiele SoC's; de Helio P23 en de Helio P30. Deze chips zullen vooral in smartphones in het middensegment gebruikt gaan worden. Tegenwoordig is er in dit segment niet meer alleen concurrentie van Qualcomm, zo kiezen bijvoorbeeld Samsung en Huawei inmiddels regelmatig voor eigen ontwerpen, respectievelijk met de Exynos- en Kirin-naamgeving.

De Helio P23 en P30 kennen de nodige overeenkomsten. Zo zijn er in beide chips acht ARM Cortex-A53 cores aanwezig, die zijn opgedeeld in twee clusters. Ook de maximale kloksnelheid voor het krachtige cluster is met 2,3 GHz identiek. Daarnaast beschikken beide SoC's in een ARM Mali-G71 MP2 GPU, in het geval van de Helio P23 werkt hij op 770 MHz terwijl die in de Helio P30 op 950 MHz tikt.

Zowel de P23 als de P30 kunnen overweg met twee SIM-kaarten waarbij zowel dual VoLTE als dual 4G/LTE worden ondersteund. Toch zijn er op het gebied van mobiele connectiviteit ook verschillen. De Helio P30 heeft namelijk ondersteuning voor LTE Cat 13 terwijl de Helio P23 beperkt blijft tot Cat 7. Ook op cameragebied zijn de chips niet identiek. De P23 ondersteunt namelijk twee 13-megapixel camera's of een enkele 24-megapixel sensor. De P30 kan overweg met twee 16-megapixel camera's of een enkel 25-megapixel exemplaar. Verder beschikt de P30 over een VPU die door de smartphonefabrikant naar eigen voorkeur geprogrammeerd kan worden. De ingebouwde H.265-decoder is in beide chips beperkt tot een 4K-resolutie bij 30 frames per seconde, waar hoger gepositioneerde chips doorgaans ook 60 frames per seconde ondersteunen.