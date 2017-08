Mini-variant Huawei P9 Lite verschijnt online

Door Michiel Berkhout maandag 28 augustus 2017 20:27, bron: GSM Arena, telefonguru

In Hongarije is een nog onbekende Huawei-smartphone opgedoken. Het zou gaan om een kleinere variant van de bestaande P9 Lite. Het apparaat wordt vooralsnog aangeduid als de P9 Lite Mini, zo beschikt dit toestel niet over een 5,2-inch 1080p-scherm, maar over een 5-inch 720p-paneel.

Het toestel in kwestie is 8,05 mm dik en wordt aangedreven door een MediaTek MT6737T quad-core SoC. Hij voorziet in een 13-megapixel camera aan de achterzijde en een 5-megapixel front-facing camera. Verder wordt er gesproken over een 3020 mAh accu, die wordt opgeladen met behulp van een microUSB-aansluiting. Hij draait out-of-the-box op Android 7.0 'Nougat' met de EMUI 5.1 user interface.

In Hongarije is het toestel te koop voor 190 euro. Het gaat hier om een dual-SIM exemplaar, een variant met ruimte voor een enkele SIM-kaart zou in de herfst volgen. Wat kleur betreft is er keuze uit zwart, zilver en goud. Het is tot op heden niet duidelijk of we het toestel ook in Nederland kunnen verwachten.