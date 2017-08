Transcend introduceert PCIe JetDrive 820 SSD voor Mac computers

Door Richard Schouw dinsdag 29 augustus 2017 09:45, bron: Transcend

Transcend lanceert met de JetDrive 820 een PCI Express Gen 3.0 SSD voor Mac computers. Deze 820 kan worden geleverd met een capaciteit tot 960GB en moet kunnen voorzien in lees- en schrijfsnelheden tot 950MB/s, zo claimt de fabrikant. De drive is vervaardigd met het meest recente 3D NAND flash.

De nieuwe JetDrive maakt gebruik van de PCIe Gen3 x2 interface en is volledig getest op compatibiliteit met PCIe-gebaseerde Mac computers. Transcends JetDrive Toolbox, gratis te downloaden via de website van de fabrikant, moet je in staat stellen je SSD in conditie te houden door de drive up to date te houden, functieverlies te voorkomen en mogelijke problemen te melden voor ze optreden. De Toolbox omvat onder meer Drive Information, S.M.A.R.T. Status, Health Indicator, en Firmware Update functies.

De PCIe JetDrive 820 komt beschikbaar in 240GB, 480GB en 960GB versie en wordt geleverd met vijf jaar gelimiteerde garantie.