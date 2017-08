Canon lanceert betaalbare EOS-M-camera: M100

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 29 augustus 2017 14:42, bron: Canon

Canon heeft vandaag een nieuwe spiegelloze camera aangekondigd, de M100. Dit toestel volgt de M10 op en is tegelijkertijd een goedkoper broertje van de M6. De camera bevat een 24 megapixel APS-C sensor en een DIGIC 7-processor. Met de introductie moet het EOS-M systeem toegankelijker worden, hoewel er niet veel nieuws aanwezig is.

De M100 trekt de instaplijn van de EOS-M-serie weer gelijk met de rest van de serie. Canon heeft de burstsnelheid verhoogt naar 4 fps en naast wifi en NFC is nu ook Bluetooth aanwezig. De touch-interface is opnieuw ontworpen en verder is de camera met 301 gram vrij ligt.

Het meest vernieuwde is misschien nog wel de prijs: Waar de M6 momenteel voor € 739 over de toonbank gaat kost de M100 slechts € 479. Hiermee hoopt het bedrijf het systeem aantrekkelijker te maken voor mensen met een kleiner budget. De camera kan per direct voorbesteld worden, waarbij de levering ergens in oktober zou moeten plaatsvinden.